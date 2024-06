Sole e caldo su Bari e provincia: le previsioni per la prima settimana di giugno

Non più condizioni instabili ma, sole e temperature nella media del periodo: è quanto prevedono gli esperti di 3bMeteo.it su Bari e provincia per i prossimi giorni. Già da domani si stabilizzerà un'area di alta pressione che porterà tempo mite e valori massimi in rialzo.

Per quanto riguarda le temperature, si passerà dai 25 gradi di domani fino ai 30-32 del weekend. Le minime notturne, invece, toccheranno i 18-20 gradi. Tutte le previsioni su 3bMeteo.com.