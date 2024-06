In arrivo la prima ondata di caldo sulla Puglia: temperature in aumento, fino a 32 gradi nel Barese

Arriva anche in Puglia la prima vera ondata di caldo della stagione. A confermarlo sono gli esperti di 3bmeteo.com. In particolare da venerdì, spiega il meteorologo Francesco Nucera, "con l’attenuazione dei venti da nord" il caldo comincerà a intensificarsi, "per via dell'anticiclone africano in rinforzo che porterà a un aumento delle temperature. Sarà soprattutto durante il weekend che l'aria calda proveniente dal continente africano investirà appieno la regione. Le temperature subiranno un sensibile incremento, specie nelle aree interne".

Dopo l'instabilità dei giorni scorsi dunque, lo scenario è destinato a cambiare con giornate "prevalentemente soleggiate, con cieli sereni e solo qualche passaggio di nubi alte che non porteranno alcun effetto significativo".

Per quanto riguarda nello specifico le temperature, "il foggiano vedrà, tra sabato e domenica, punte di 37-38°C, la provincia di Lecce raggiungerà i 35-36°C, mentre a Taranto le temperature saranno intorno ai 34-35°C e a Bari sui 30-32°C".