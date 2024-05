Settimana tra cieli sereni e nuvole in Puglia: sole sulle coste, possibili piogge nelle zone interne

Giornate asciutte e soleggiate sulle coste, maggiore instabilità sulle zone interne. Questa, in sintesi, la 'fotografia' del meteo sulla Puglia per la settimana appena cominciata.

"L’anticiclone presente - spiega l'esperto di 3bmeteo, Lorenzo Badellino - in avvio di settimana alle latitudini mediterranee subirà un indebolimento nei prossimi giorni, lasciando il posto a correnti nordoccidentali provenienti dalle alte latitudini europee che determineranno un certo incremento dell’instabilità sulle zone interne della nostra regione, dove si formeranno alcuni rovesci e temporali, soprattutto nelle ore pomeridiane. La giornata di martedì vedrà la genesi di qualche piovasco sulla Daunia e sulle zone interne del Salento, in locale sconfinamento alla costa adriatica tra le aree di Brindisi e di Lecce. Altrove il clima si manterrà più asciutto in un contesto in prevalenza soleggiato sulle coste tra le zone di Foggia e di Bari. L’instabilità andrà di nuovo aumentando mercoledì, quando nel pomeriggio diversi rovesci e temporali fioriranno sulle zone interne, con locali sconfinamenti alla costa adriatica settentrionale ma con fenomeni in esaurimento in serata. Anche nella giornata di giovedì una certa instabilità si formerà nel pomeriggio sulle zone interne della Puglia con qualche locale rovescio in locale sconfinamento alla costa adriatica. Condizioni più stabili e soleggiate potrebbero però affermarsi da venerdì, con temperature in aumento e massime proiettate verso i 30°C e oltre, per la risalita di calde correnti di Libeccio".