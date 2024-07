Temperature in graduale aumento: in arrivo una settimana di caldo intenso e afa

Un nuovo rinforzo dell'anticiclone africano darà il via a una settimana di tempo stabile e caldo crescente sulla Puglia e sul Barese.

Come spiega sul sito di 3bmeteo il previsore Andrea Bonina, dopo una domenica "tra ampi spazi soleggiati e sterili velature di passaggio nel corso del pomeriggio", "la prossima settimana si preannuncia ancor più calda e asciutta, con cielo dal tipico aspetto lattiginoso per la presenza di ingenti concentrazioni di pulviscolo sahariano in sospensione". A Bari le temperature saranno in progressivo aumento con massime nell'intorno dei 29-32°C. "Sarà elevato - spiega ancora Bonina - il gradiente termico e igrometrico tra le aree costiere, più esposte all'azione mitigante delle brezze adriatiche e dunque più umide, e i settori interni, dove si concentreranno i picchi termici più rilevanti (>35°C)".

Nel dettaglio, per la giornata di domani, lunedì 8 luglio, a Bari è previsto "bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 31°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4735m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord-Nordest. Mare poco mosso". Per la giornata di martedì, a Bari "bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di dopodomani la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 25°C, lo zero termico si attesterà a 4591m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio tesi e proverranno da Nord. Mare mosso. Allerte meteo previste: afa".