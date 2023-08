Tempo stabile e temperature in graduale aumento: estate a pieno regime anche sul Barese

Prosegue in Puglia la fase di tempo stabile e ben soleggiato che ha già contrassegnato il Ferragosto. Come spiega l'esperta di 3bmeteo.com, Emi Dinopoulou, la situazione resterà invariata anche nei prossimi giorni, "salvo qualche annuvolamento in sviluppo nel corso del pomeriggio lungo l'Appennino ma senza fenomeni".

"Temperature in graduale aumento con massime fino a 34-36°C in pianura e fino a 30-33°C lungo i litorali mitigati dai venti di Grecale. L’alta pressione sul Mediterraneo tenderà a rafforzarsi da lunedì, accompagnata dal l'afflusso di correnti più calde di matrice subtropicale: in questa fase il tempo tenderà ulteriormente a stabilizzarsi anche in montagna e le temperature subiranno un moderato aumento, portandosi fin verso i 36-38°C o localmente oltre in pianura e nelle valli; clima a tratti afoso lungo i settori costieri e nei grandi centri urbani. Venti da deboli a moderati di Grecale".

Per quanto riguarda in particolare Bari, nei prossimi giorni le temperature si manterranno "stabili o in lieve aumento con massime fino a 30-32°C. Venti da deboli a moderati di Grecale e mare mosso".