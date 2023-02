Meteo, settimana di tempo 'ballerino' nel Barese: rischio acquazzoni nel week-end

Tempo 'ballerino' su Bari e provincia nella settimana tra il 20 e il 26 febbraio: secondo le previsioni di 3bmeteo.com, dopo un inizio sereno, il meteo porterà fenomeni di coperto a partire da mercoledì 22 febbraio. La situazione migliora nel week-end, ma con il rischio di acquazzoni nella giornata di domenica 26 febbraio, soprattutto nella mattinata.

Sul fronte temperature, invece, la situazione rimarrà in linea con quella già vista in questa settimana, con massime che raggiungeranno i 18 gradi e le minime che toccheranno i 7 gradi.

Il Meteo a Bari e le temperature

A Bari domani giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 10°C, lo zero termico si attesterà a 2563m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Mare poco mosso. Nessuna allerta meteo presente.

Commento del previsore Sud Est

LUNEDI': la pressione aumenta ulteriormente determinando un graduale diradamento della nuvolosità sino a cieli sereni o poco nuvolosi in serata. Nello specifico su Daunia e litorale adriatico settentrionale nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata con tendenza ad ampi rasserenamenti in serata; su murge, litorale adriatico meridionale, litorale ionico e Salento cieli molto nuvolosi o coperti con ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio fino a cieli sereni o poco nuvolosi; sul Tavoliere cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti deboli settentrionali; Zero termico nell'intorno di 2650 metri. Basso Adriatico poco mosso; Canale d'Otranto da poco mosso a mosso.

Maggiori informazioni sul sito di 3bmeteo