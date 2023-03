Processo per "finanziamento illecito" a Torino: chiesto un anno di reclusione per il governatore Michele Emiliano

La Procura di Torino ha chiesto un anno di reclusione e 90mila euro di multa nei confronti del presidente della Giunta Regionale della Puglia, Michele Emiliano, nel corso di un processo per "finanziamento illecito" in corso nel capoluogo piemontese. Lo riporta l'Ansa.

Il pm Giovanni Caspani ha richiesto la stessa pena per il suo ex capo di gabinetto Claudio Stefanazzi (ora parlamentare Pd) e otto mesi per gli imprenditori Vito Ladisa e Giacomo Mescia. Durante l'udienza odierna Emiliano ha reso una dichiarazione spontanea spiegando che "in passato, quando la sentivo pronunciare da altri, commettevo l'errore di considerarla una frase fatta: ora dico che confido nella giustizia. Ho 63 anni e ho sempre cercato di comportarmi bene, sia nelle cose importanti che in quelle meno importanti".

Le indagini riguardano la campagna per le primarie del Pd del 2017. Il processo, oltre a Emiliano, riguarda il suo ex capo di gabinetto Claudio Stefanazzi, ora parlamentare del Pd, e gli imprenditori Giacomo Mescia e Vito Ladisa. Al vaglio del tribunale vi sono le somme versate dai due imprenditori a una società del Torinese che si era occupata della campagna elettorale di Emiliano. Per l'accusa si sarebbe trattato di un finanziamento occulto.

"Mi sono candidato molte volte - ha aggiunto Emiliano - e ho sempre seguito una regola: a occuparsi della raccolta dei finanziamenti doveva essere l'associazione Piazze d'Italia, che era molto attenta a scegliere gli interlocutori. Per questo non ho mai incontrato nessuno e negoziato alcunché. C'era anche un limite nell'ammontare del finanziamento, una specie di codice etico sovrapposto alle previsioni della legge. La separazione fra l'indirizzo politico della campagna e i profili amministrativi fu netta anche in occasione delle primarie".