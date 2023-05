Processo presunto finanziamento illecito Primarie Pd: assolto il governatore della Puglia Michele Emiliano

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano è stato assolto dal Tribunale di Torino dall'accusa di finanziamento illecito nell'ambito delle Primarie del Pd del 2017. Lo riporta l'Ansa. La sentenza è stata pronunciata oggi pomeriggio nel Palazzo di Giustizia del capoluogo piemontese. Emiliano è stato assolto "per non aver commesso il fatto"

Nell'ambito del processo è stato condannato a 4 mesi i il suo ex capo di gabinetto, Claudio Stefanazzi, ora parlamentare Pd, ma per uno solo dei due episodi contestati. La stessa pena è stata inflitta all'imprenditore Vito Ladisa. È stato assolto infine un altro imprenditore, Giacomo Mescia.

Sulla sentenza è intevenuto il legale di Emiliano, Gaetano Sassanelli: "Spero si interrompa - riporta l'Adn Kronos - il circuito della macchina del fango nei confronti del presidente Emiliano che per lunghi 5 anni, sia pure non lamentandosi mai, ha sopportato di tutto e di più per una vicenda per la quale adesso anche processualmente ha chiarito che non ha alcun tipo di responsabilità”.