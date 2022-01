Scompare a Roma durante la vacanza con la famiglia: ore di apprensione per un 42enne barese

Si trovava a Roma per una vacanza con la famiglia e alcuni amici, ma nel pomeriggio di ieri, giovedì 6 gennaio, di lui si sono perse le tracce. Come riporta Romatoday, Michele Quacquarelli, 42enne nato a Terlizzi, in provincia di Bari, si trovava alla fontana di Trevi quando si è smarrito. Per estendere e supportare le sue ricerche, anche a mezzo stampa, la Questura di Roma ha diffuso una foto dell'uomo.

Michele Quacquarelli, al momento della scomparsa indossava pantaloni grigi, giaccone blu e occhiali. Ha capelli neri ed è altro 1 metro e 73 centimetri. È molto magro. "Fuma molto, è dettaglio importante", spiegano dalla polizia.