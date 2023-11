Donna carbonizzata nel Barese, il marito condannato a 8 anni per maltrattamenti in famiglia

E' stato condannato a sette anni di reclusione Vito Passalacqua per i maltrattamenti aggravati nei confronti della moglie Michelle Baldassarre, morta suicida, secondo la Procura, nelle campagne di Santeramo in Colle il 9 febbraio scorso, e delle due figlie. La sentenza è stata pronunciata dalla gup del Tribunale di Bari, Susanna De Felice. Lo riporta l'Ansa. La Procura, nei confronti di Passalacqua, aveva chiesto 8 anni di reclusione.

L'uomo è stato anche interdetto in perpetuo dai pubblici uffici ed è stato condannato al pagamento dei danni e di una provvisionale esecutiva di 30mila euro in favore di ciascuna delle due figlie, al risarcimento dei danni di tremila euro nei confronti della onlus Giraffa, costituitasi in giudizio, e al pagamento delle spese legali.