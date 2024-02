Migranti lungo i binari, treni rallentati e ritardi sulla linea ferroviaria Foggia-Bari

Circolazione rallentata e ritardi per alcuni treni sulla linea ferroviaria Bari-Foggia. A causare i disagi, come si legge in un alert delle ore 13.50 sul sito di Trenitalia - sezione Infomobilità, "la presenza di persone non autorizzate nei pressi della linea". In un successivo aggiornamento delle ore 17, vengono segnalati ancora rallentamenti, con i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali che "possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 30 minuti" e possibili limitazioni di percorso per i treni regionali. Sul posto, in particolare tra Bari Parco Nord e Bari Santo Spirito, è scattato l'intervento delle forze dell'ordine.

La situazione, non nuova, sarebbe legata in particolare all'attraversamento dei binari da parte dei migranti ospitati nel Cara di Palese, che in alcuni casi escono dal centro scavalcando la recinzione posteriore. Un problema denunciato già nei mesi scorsi dai pendolari, stanchi delle ripercussioni di tale situazione sul servizio ferroviario, con i treni costretti a rallentare o arrestare la marcia per ragioni di sicurezza e gli inevitabili ritardi accumulati dai convogli.

"Ci risiamo - scrive una viaggiatrice su uno dei gruppi Fb di pendolari - Fermi perché c’è gente sui binari". "Ma le autorità che hanno fatto? Piantonassero il recinto del Cara ogni 20 metri almeno nelle ore diurne".

Per evidenziare il problema nelle scorse settimane si sono mossi anche alcuni esponenti politici, ed è stata presentata una interrogazione parlamentare da parte dei senatori Dario Damiani (FI) e Filippo Melchiorre (FdI). La situzione però non sembra essere cambiata.