Nave 'Humanity 1' con a bordo 261 migranti: arrivo a Bari atteso per la mattinata di domenica

É atteso per le 9 di domattina nel porto di Bari l'arrivo della nave 'Humanity 1', con a bordo 261 migranti soccorsi in mare nei giorni scorsi. Lo riporta l'Ansa . Al momento l'imbarcazione, che viaggia a una velocità di dieci nodi, è a 35 miglia da Leuca (Lecce)

A quanto si apprende, non sono state segnalate criticità sanitarie a bordo e le condizioni di salute dei migranti sarebbero buone. Secondo le prime informazioni, sulla nave ci sarebbero 90 minori non accompagnati di cui una ventina sarebbero bambini. Non ci sono conferme sulla presenza di donne incinte. Dopo essere sbarcati, i migranti saranno sottoposti alle procedure di controllo sanitario e identificazione. Gran parte delle persone partirà per altri centri di accoglienza in altre regioni mentre i minori non accompagnati resteranno in Puglia e un altro gruppo di migranti sarà ospitato nel Centro accoglienza e richiedenti asilo (Cara) di Bari-Palese. La macchina dell'accoglienza, di cui fanno parte anche la Croce rossa e il personale sanitario del 118, oltre che le forze dell'ordine, è pronta a intervenire dopo un tavolo tecnico che si è tenuto in Prefettura a Bari