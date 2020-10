Migranti a bordo della Rhapsody nel porto di Bari, altri 350 tamponi covid a bordo: nave lascerà la città dopo i test

Saranno resi noti nelle prossime ore i risultati dei circa 350 tamponi eseguiti sui migranti a bordo della nave Rhapsody, da 4 giorni attraccata sulla banchina 12 del porto di Bari dopo un viaggio dalla Sicilia al quale hanno preso parte 806 persone. Nei giorni scorsi erano stati registrati già diversi casi covid tra gli ospiti del traghetto: per questa ragione le autorità sanitarie e amministrative, coordinate dalla Prefettura, hanno disposto ulteriori esami sulle persone isolate in una zona della nave. Sarebbero, complessivamente, più di 50, al momento, i contagi rilevati.

In queste ore, secondo quanto apprende l'agenzia Dire, ci sono state persone affette da altre patologie che, in tutta sicurezza, sono state trasportate in ospedale a Bari, curate per poi fare rientro a bordo.

Due giorni fa, invece, vi era stato un tentativo di fuga da parte di alcuni migranti che si sarebbero gettati in mare ma sono fermati dalle forze dell'ordine. Una situazione tesa che si sarebbe acuita dopo la scoperta dei primi casi covid nel gruppo di persone all'interno della Rhapsody. Una parte del personale sanitario starebbe utilzizando anche le tute anti-coronavirus per prevenire un'ulteriore diffusione dei contagi nel traghetto.

In precedenza erano già state ricollocate decine di migranti risultate negative ai test, tra cui numerosi minori, accompagnati in centri di accoglienza e di rimpatrio. La Rhapsody dovrebbe lasciare il porto di Bari al termine dei risultati dei tamponi.