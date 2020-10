Attesa a Bari una nave con 800 migranti, avviati i preparativi: "In arrivo da Lampedusa"

E'attesa a Bari per domani o al massimo dopodomani una nave con 800 migranti. L'imbarcazione giungerà da Lampedusa dove è avvenuto lo sbarco del gruppo.

La notizia, inizialmente diffusa dal capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio comunale, Filippo Melchiorre, è stata confermata ma non si conoscono ulteriori dettagli. La macchina organizzativa, intanto, è già in moto. I migranti, fanno sapere dal Comune, non resteranno a Bari e saranno trasportati in altri luoghi per espletare le procedure di rimpatrio.

(Foto immagine di repertorio)