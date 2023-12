La nave Ocean Viking in porto a Bari: a bordo 244 migranti, tra loro due donne incinte e 18 minori non accompagnati

E' arrivata in tarda mattinata, nel porto di Bari, la nave Ocean Viking, l'imbarcazione della 'Sos Mediterranee Italia', con a bordo 244 migranti tratti in salvo nei giorni scorsi in zona Sar (Search and rescue) libica.

Tra i migranti, le cui condizioni di salute sarebbero buone, ci sono anche 18 minori non accompagnati, due disabili e due donne incinte. Alcuni di essi saranno ospitati nei centri pugliesi, mentre altri andranno in Calabria.

Come di consueto, la Prefettura ha attivato il dispositivo di accoglienza per lo sbarco, che vede coinvolto anche l'assessorato comunale al Welfare. Presenti al porto, per le attività di assistenza e accoglienza umanitaria, anche unità della Croce Rossa con operatori volontari e crocerossine e il supporto dei Servizi del Comitato Regionale Puglia, tra cui gli operatori sanitari del Reparto di Sanità Pubblica e il Servizio Migrazioni con le attività di Restoring Family Links per prevenire le separazioni allo sbarco ed agevolare le reunificazioni familiari.