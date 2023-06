Attesa a Bari la nave Ocean Viking: a bordo 86 migranti di cui 70 minorenni

Sbarcherà domani pomeriggio nel porto di Bari la nave di salvataggio Ocean Viking con 86 migranti a bordo, soccorsi nei giorni scorsi nel Mar Mediterraneo. Stamane in Prefettura si è svolta una riunione operativa alla quale hanno preso parte le Forze dell'Ordine e i vari enti preposti all'accoglienza.

Tra i migranti (tutti di sesso maschile) vi sono 70 minori di cui 68 non accompagnati di età tra i 15 e i 17 anni, nonché 16 adulti, tutti in discrete condizioni. Il dispositivo predisposto prevede, in ogni caso, uno screening sanitario sia a bordo, da parte dell’ufficio di Sanità marittima, che a terra da parte delle postazioni assicurate dall’Asl e dal 118, supportate dalla Croce Rossa Italiana.

L’attracco della nave, a causa della concomitante stagione crocieristica, è programmato su una banchina appositamente individuata, dove si svolgeranno, dopo lo screening sanitario, le prime operazioni di pre-identificazione, che proseguiranno successivamente all’interno del Cara. I migranti saranno successivamente accolti nelle strutture individuate dal Ministero dell’Interno.