La Geo Barents soccorre 55 persone, nave diretta a Bari: a bordo 43 minori non accompagnati

Attraccherà a Bari la Geo Barents, la nave di Medici Senza Frontiere, che ha appena concluso un'operazione di soccorso di 55 persone nelle acque di fronte alla Libia. Come rende noto Msf, tra le persone tratte in salvo ci sono due donne e 43 minori non accompagnati. L'intervento della nave era scattato dopo l'allarme lanciato da Sea Bird, aereo di Sea Watch.

"Durante le operazioni di soccorso, la Geo Barents è stata avvicinata dalla guardia costiera libica che ci ha intimato di lasciare l'area - raccontano da Msf - Si trattava della motovedetta numero 662, donata dall'Italia. La motovedetta libica ha continuato per un po' a seguire la Geo Barents, spaventando le persone soccorse a bordo".

Al termine delle operazioni di salvataggio, le autorità italiane hanno indicato Bari come porto di sbarco.