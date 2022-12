Sbarcata nel porto di Bari la nave di soccorso Humanity 1: a bordo 261 migranti, "alcuni con segni di torture"

E' sbarcata nel porto di Bari la nave Humanity 1 con a bordo migranti soccorsi in mare nei giorni scorsi ci sono persone con evidenti segni di tortura. Lo riporta l'Ansa dopo aver sentito Sos Humanity, spiegando che non ci sono malati o feriti gravi ma molti hanno comunque bisogno di cure mediche.ù

A bordo ci sono 40 donne, 28 adulte e 12 minorenni. In totale ci sono 93 minorenni, 67 dei quali non accompagnati; 23 bambini sotto i 14 anni, tre neonati. Sulla nave anche tre donne incinte. I migranti provengono da 22 nazioni, in prevalenza Camerun, Costa d'Avorio, Egitto e Siria. La macchina dell'accoglienza, coordinata dalla Prefettura di Bari, ha attivato le operazioni di sbarco, assistenza sanitaria e identificazione. Questura, guardia di finanza, carabinieri e polizia locale, con 118, Asl, Usmaf, Croce rossa e Caritas stanno predisponendo le attività. I primi a sbarcare sono i migranti che necessitano di cure.4

Quindi toccherà ai minori non accompagnati e ai nuclei famigliari con bambini. Saranno sottoposti a tampone e poi agli altri accertamenti sanitari. All'interno del terminal crociere si svolgerà il fotosegnalamento per l'identificazione. Quindi a bordo di bus i migranti lasceranno il porto e saranno distribuiti in diversi centri di accoglienza d'Italia. In Puglia resteranno i minori non accompagnati e pochi altri migranti.