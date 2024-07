La nave Humanity 1 in viaggio verso Bari: a bordo 291 persone soccorse nel Mediterraneo

E' in navigazione verso il porto di Bari la nave Humanity 1, l'imbarcazione della ong Sos Humanity che ieri ha soccorso 291 persone in pericolo nel Mediterraneo centrale, in tre distinte operazioni di salvataggio.

Tra le persone soccorse, ci sarebbero numerosi minori e donne, alcune delle quali incinte. L'ong ha evidenziato come il porto assegnato per lo sbarco, quello di Bari, sia "a oltre 1100 km dal luogo di soccorso", rendendo necessario un viaggio di altri quattro giorni, che "rappresenta un ulteriore rischio" per i superstiti.