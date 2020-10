Migranti tentano fuga dalla nave Rhapsody, momenti di tensione al porto: bloccati dalla polizia

Momenti di tensione questa mattina al porto di Bari, dove alcuni migranti hanno tentato la fuga dalla nave Rhapsody, giunta due giorni fa a Bari dalla Sicilia con a bordo 806 passeggeri. In particolare, due passeggeri hanno cercato di scappare lanciandosi in mare, ma sono stati recuperati e fermati. Sul posto le forze dell'ordine si sono schierate in assetto antisommossa formando un cordone di sicurezza. A bordo, come si è appreso ieri, ci sarebbero anche soggetti positivi al Covid che devono quindi rispettare l'isolamento e non posono lasciare l'imbarcazione.

Sul posto sono giunti anche due consiglieri comunali d'opposizione, Filippo Melchiorre (Fratelli d'Italia) e Antonio Ciaula (Forza italia): "Non sappiamo precisamente quante persone siano riuscite a scendere - riferisce contattato da Baritoday Melchiorre - Sicuramente sono successe delle cose e la situazione non è quella che raccontano". "Siamo preoccupati per lo stato di salute di queste persone, inizialmente era stato detto che erano tutte negative, ieri invece si è appreso della positività di alcuni soggetti. Senza fare isterismi, servono parole di chiarezza da parte del sindaco, del presidente della Regione, i baresi e i pugliesi hanno bisogno di sapere con chiarezza".

*Ultimo aggiornamento ore 18.30