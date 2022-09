"Sono della mala", rifiuta di pagare il conto e minaccia commerciante: arrestato barese 39enne

Avrebbe consumato panini e pizze senza pagare il conto, minacciando di morte il titolare di una kebabberia di Rimini. Un 39enne è stato arrestato con l'accusa di estorsione e violenza privata in seguito alle indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura riminese dopo la denuncia del commerciante.

L'uomo, come riportato da RiminiToday, era già noto alle Forze dell'Ordine ed avrebbe frequentato con buona regolarità il punto di ristoro nella zona mare di Rimini, anche assieme al padre 73enne che si sarebbe reso protagonista della stessa condotta. Il genitore avrebbe preteso di non pagare le sue consumazioni, seguendo l'esempio dal figlio: nei suoi confronti è scattato il divieto di avvicinamento alla vittima.

L'esercente commerciale sarebbe stato costretto a subire la presenza intimidatoria dei due pugliesi che mangiavano nel suo locale senza pagare. Alla richiesta del saldo del conto, ormai giunto a 90 euro, il 39enne barese avrebbe iniziato a minacciare il titolare con un coltello. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il presunto aggressore avrebbe anche dichiarato la sua appartenenza alla criminalità organizzata, condendo con promesse di morte le intimidazioni nei confronti del commerciante.

Dalle indagini sarebbe emersa una realtà più complessa e diffusa: oltre al titolare della kebabberia, infatti, anche un bar della zona avrebbe subito le stesse vessazioni da parte dei due uomini. In questo esercizio commerciale risulterebbe un conto non saldato di 50 euro per caffè, brioches e cappuccini.

Il Gip del Tribunale ha così emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per il figlio 39enne, mentre al padre è stato imposto il divieto di avvicinamento ad una distanza inferiore di 300 metri dalle parti offese. I due indagati compariranno davanti al giudice domani mattina per l'interrogatorio di garanzia.