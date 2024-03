Brumotti minacciato a Casamassima, automobilista all'inviato di Striscia: "Sono un Diomede, ti sparo in testa"

"Sai chi sono io? Sono un Diomede, ti sparo in testa". Le minacce, rivolte dall'automobilista beccato ad aver parcheggiato indebitamente su uno stallo riservato ai disabili, sono indirizzate all'inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti. L'episodio, immortalato dalle telecamere della trasmissione di Canale 5, è andato in onda nella puntata del 4 marzo, nell'ambito di un servizio realizzato da Brumotti nel parcheggio del centro commerciale di Casamassima.

Tra i tanti automobilisti pizzicati da Brumotti a parcheggiare in maniera non autorizzata sugli stalli riservati ai disabili - perché del tutto sprovvisti di contrassegno, o perché utilizzatori di un tagliando senza l'effettiva presenza di un disabile - l'uomo reagisce con violenza (il video qui).

Incalzato da Brumotti che gli fa notare il comportamento scorretto, prima scende dall'auto e scaglia contro l'inviato di Striscia la finta 'cacchina' ricevuta come 'premio' per la sua infrazione, poi passa alle minacce: "Sai chi sono io? Spegni la telecamera, ti faccio vedere io". "Ma sai chi sono io? Spegni la telecamere che te la spacco. Sono un Diomede, se non lo sai te lo ridico", dice ripetendo il cognome di una delle famiglie della criminalità barese.

E a Brumotti che chiede cosa questo significhi, risponde reiterando la minaccia: "Che cosa vuol dire? Vuol dire che ti sparo in testa".