Violenze contro sindaci e amministratori locali, la Puglia al quarto posto della classifica italiana: "Trentadue casi in un anno"

La Puglia con 32 casi (-33% rispetto al 2022) è al quarto posto tra le regioni italiane più colpite dal fenomeno degli 'amministratori sotto tiro'. Sono questi i numeri che emergono dall'ultimo report redatto dell’associazione 'Avviso Pubblico-Enti locali e Regioni contro mafie e corruzione' che censisce da quattordici anni gli atti intimidatori, di minaccia e violenza nei confronti di amministratori locali e personale della Pubblica Amministrazione compiuti in Italia.

I dati del periodo 2010-2023: in Puglia 653 atti intimidatori

In Puglia, in particolare, emerge l'allarmante dato di Foggia (9 casi) che è la quarta provincia più colpita del 2023, dietro Cosenza (30), Napoli (21) e Palermo (12). L'analisi dei dati del periodo 2010-2023, inoltre, vede la regione al quarto posto della graduatoria italiane con 653 atti intimidatori, dietro a Sicilia, Calabria e Campania. Nella somma dei numeri riguardanti gli ultimi 13 anni, Foggia e Lecce si situano all’ottava e nona piazza fra le province più colpite, rispettivamente con 155 e 147 casi.

A causa dei suoi 148 Comuni colpiti (il 58% del totale presenti sul territorio regionale, la percentuale più alta a livello nazionale) la Puglia è la quinta regione che fa registrare il più alto numero di Enti locali colpiti da atti intimidatori a livello nazionale. Lecce (48) è la provincia con il maggior numero di Enti locali coinvolti, al sesto posto della graduatoria nazionale.

Gli episodi concentrati nel Centro-Sud

Il dato complessivo italiano registra 315 episodi di amministratori vessati nel 2023, un caso ogni 28 ore. "I dati confermano quantitativamente un fenomeno inaccettabile, che in alcuni luoghi d’Italia ha una pervasività tale da diventare quasi 'ordinaria' modalità di relazione con le istituzioni. Atti concreti come violenza fisica, incendi e attentati dinamitardi, non solo lettere minatorie, offese, fake news e ingiurie sui social, si concentrano soprattutto al Centro-Sud - dichiara il presidente di Avviso Pubblico, Roberto Montà - Una condizione che si cronicizza, in particolare laddove la presenza criminale è più forte e dove si registrano scioglimenti dei Comuni, a dimostrazione di un nesso pericoloso che deve essere oggetto di attenzione da parte del legislatore in vista di una possibile revisione della legge".

"Ogni anno la pubblicazione del Rapporto 'Amministratori sotto tiro' di Avviso Pubblico mette in evidenza la pericolosità del ruolo degli amministratori e delle amministratrici locali in Italia - dichiara il Coordinatore regionale di Avviso Pubblico, Pierpaolo D’Arienzo, Sindaco del Comune di Monte Sant’Angelo - Oltre al dato quantitativo il report continua ad essere uno strumento necessario che sottolinea la presenza violenta delle organizzazioni mafiose che condizionano le attività delle Amministrazioni pubbliche e le numerose altre forme di intimidazione che, anche dopo la pandemia, stanno segnando una nuova dimensione e percezione degli amministratori locali da parte dei cittadini".

"Ad essere minacciati - prosegue d’Arienzo - oltre agli amministratori locali, è anche chi si candida a rivestire un incarico pubblico, fenomeno registrato in tutti i rapporti e che richiede un supplemento significativo di attenzione in vista della prossima tornata elettorale di giugno, quando andranno al voto il 47% dei Comuni italiani. Un quadro preoccupante, che riguarda in particolare i comuni medio-piccoli, in cui più forte è la solitudine, l’assenza di attenzione mediatica, e dove spesso si annida la 'cifra oscura' del silenzio, e che descrive contesti territoriali, economici e sociali in cui fare il sindaco e l’amministratore diventa sempre più una attività pericolosa".