Minaccia di lanciarsi da un cavalcavia dell'A14 a Gioia del Colle: 55enne salvata dalla Polizia Stradale

Aveva scavalcato la rete di protezione su un cavalcavia dell'Autostrada A14, a Gioia del Colle, con l'intenzione di lanciarsi nel vuoto. Una donna di 55 anni è stata salvata dall'intervento degli agenti della Polizia Stradale di Taranto che, dopo aver notato la scena, si sono attivati per bloccare il traffico e convincere la 55enne a desistere dai suoi propositi.

Gli agenti, riporta l'Ansa, hanno anche scongiurato possibili pericoli per gli automobilisti in transito. Contemporaneamente si sono avvicinati alla donna, instaurando un dialogo e rassicurando la 55enne. In seguito, con l'aiuto dei Vigili del Fuoco, sono riusciti ad afferrare la donna e portarla in salvo.

A termine del salvataggio, la 55enne ha abbracciato e ringraziato i poliziotti.