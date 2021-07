Minaccia operatrice con un coltello e fugge portando via dalla comunità figlio di due anni: giovane donna rintracciata a Bari

La donna è stata individuata in un albergo cittadino: il bimbo, di cui non ha più la potestà genitoriale, è stato collocato in una struttura protetta con la collaborazione di personale dei Servizi Sociali del Comune di Bari

Dopo aver minacciato con un coltello un'operatrice, era fuggita dalla comunità di accoglienza in cui si trovava, in provincia di Napoli, portando via il figlio di due anni, di cui non ha più la potestà genitoriale. La donna, una 26enne cittadina nigeriana, dopo qualche giorno è stata rintracciata a Bari.

In seguito a un 'alert alloggiati', che segnalava la presenza in una struttura alberghiera della città di una 'persona scomparsa', due equipaggi della Squadra Volante sono intervenuti sul posto e hanno rintracciato la donna: per i fatti accaduti lo scorso 28 luglio, è stata denunciata in stato di libertà per minacce gravi ed aggravate ed inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria. Il figlio, con la collaborazione di personale dei Servizi Sociali del Comune di Bari, è stato collocato presso una struttura protetta.