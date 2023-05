Emergenza criminalità, il ministro Piantedosi a Bari: "Potenziato l'organico della Polizia in città per presidiare le zone a rischio"

Questa mattina il titolare del dicastero dell'Interno ha partecipato al Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza che si è tenuto in Prefettura: "Entro la fine dell'anno, 80 nuovi agenti saranno in servizio a Bari"

Ottanta agenti della Polizia di Stato inseriti nell'organico a disposizione della città metropolitana di Bari. Il potenziamento delle Forze dell'Ordine sul territorio locale è stato comunicato questa mattina dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi durante il Comitato provinciale per la sicurezza pubblica che si è tenuto in Prefettura.

Piantedosi ha deciso di partecipare al tavolo di lavoro nel capoluogo pugliese dopo aver ricevuto una lettera dal sindaco di Bari, Antonio Decaro, in cui il primo cittadino chiedeva un potenziamento delle Forze di sicurezza a presidio del territorio locale, in seguito all'aumento dei crimini come, ad esempio le spaccate compiute nei locali del centro.

"Gli autori delle spaccate sono stati assicurati quasi tutti alla giustizia - ha sottolineato il ministro Piantedosi - laddove non riesce a prevenire, riesce a catturare".

Il potenziamento delle Forze di Polizia vedrà il rafforzamento non solo del pattugliamento, ma anche del settore investigativo. Quarantacinque nuovi agenti sono già entrati in servizio nel territorio dell'area metropolitana, gli altri si aggiungeranno durante i prossimi 6 mesi. Il ministro ha precisato che l'inserimento diventerà strutturale perché è previsto nella legge di bilancio: l'aumento dell'organico della Polizia di Stato non sarà dunque transitorio, ma avrà natura continuativa.

Nel tavolo sono stati toccati i punti critici della sicurezza in città: il sindaco e il ministro hanno garantito una maggiore presenza di agenti e pattuglie nelle zone 'a rischio' della città come Bari Vecchia, la stazione ferroviaria, piazza Umberto e parco Rossani.

Il ministro ha ribadito l'importanza del supporto della Polizia Locale nelle attività collaterali di controllo della città ed ha annunciato che il potenziamento delle Forze dell'Ordine riguarderà, durante l'anno, anche i corpi dei Carabinieri (40 assunti), della Guardia di Finanza (20 nuove unità) e dei Vigili del Fuoco.