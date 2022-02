Si allontana dalla comunità di accoglienza, adolescente rintracciato in stazione a Bari

Si era allontanato dalla comunità per minori di cui era ospite, in provincia di Taranto, facendo perdere le sue tracce. Il ragazzo, un tredicenne, è stato fortunatamente ritrovato dagli agenti della Polfer in stazione a Bari. I poliziotti, dopo aver rintracciato l'adolescente, lo hanno riaffidato alla struttura.

Negli ultimi giorni, altri due minori sono stati ritrovati grazie all'intervento della Polfer: in questo caso i due ragazzi - due minori egiziani - sono stati rintracciati dagli agenti di Brindisi mentre viaggiavano, sprovvisti di documenti, sul treno Lecce-Roma. I poliziotti hanno quindi accertato che si erano allontanati da una comunità di accoglienza del Leccese, cui sono stati riaffidati.