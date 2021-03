Sorprese in uno scantinato dalla Locale, provano a liberarsi della marijuana: nei guai tre minorenne

Dovranno ora rispondere anche di violazioni delle normative Covid, visto che non hanno fornito un giusto motivo per trovarsi nello scantinato. Il controllo è avvenuto nella serata del 25 marzo

Scoperte in un seminterrato in possesso di droga, per di più in violazione alle normative Covid: nei guai tre minorenni di Monopoli, fermate nella serata di ieri dalla polizia locale. Durante un servizio di pattugliamento con moto civetta, gli agenti hanno avvertito un intenso profumo di stupefacente proveniente dalliintercapedine di un edificio della periferia sud di Monopoli: intorno alle 21, mentre un agente si era appostato sul retro dell’edificio, il vicecomandante e l’altro agente in borghese si sono presentati alla serranda semi abbassata dello scantinato, chiedendo di aprire.

Con sorpresa degli agenti, all'interno c'erano le tre giovani, hanno negato ogni addebito, sicure di poterla farla franca in quanto, dal lucernaio del locale avevano provveduto a far sparire tutte le prove del possesso della marijuana. Sfortunatamente per loro la mossa era stata già prevista e a raccogliere il pacchetto con all’interno la droga dall’altra parte del lucernaio c’era il terzo agente di polizia locale, che ha raccolto le prove. A quel punto per le tre minorenni non è rimasto che confessare.

"Prontamente, trattandosi di minorenni – ha spiegato il dirigente della polizia locale di Monopoli, Michele Cassano - si è provveduto ad avvisare il magistrato di turno del Tribunale dei Minori. In seguito la sostanza stupefacente - 1,26 gr di marjiuana purissima, è stata sottoposta a sequestro, dopo l’analisi qualitativa, in attesa di essere distrutta. Si è, infine, proceduto a redigere gli atti per la contestazione dell'illecito previsto dal dPR 309/90, inerente l'uso e lo spaccio di sostanze stupefacenti". Naturalmente è scattata anche la contestazione per violazione delle misure Covid, visto che le tre ragazze erano fuori di casa senza un giustificato motivo.