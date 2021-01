Sorpresi in giro su motore rubato durante il coprifuoco, bloccati dopo inseguimento: 20enne con coltello, arrestato

Un 20enne è stato arrestato e un 16enne denunciato al termine di un inseguimento con la Polizia per le strade di Bari: i giovani dovranno rispondere, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, porto abusivo di armi e ricettazione.

I due erano stati notati dagli agenti mentre circolavano senza motivo, a bordo di una moto, per le vie della città nonostante ol coprifuoco. Al termine della fuga sono stati sottoposti a controlli: il 20enne aveva con sé anche un coltello con lama da 16 centimetri. La moto su cui viaggiavano, inoltre, è risultata rubata. Per i due sono scattate anche le multe per non aver rispettato le norme anti-contagio Covid.

(Immagine di repertorio)