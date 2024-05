Minorenni denunciati o arrestati nel 2023 tra Bari e provincia: numeri in crescita di quasi il 10%

Aumentano le segnalazioni di minori denunciati o arrestati nel territorio della città metropolitana di Bari nel 2023 rispetto all'anno precedente: è quanto emerge dal rapporto Criminalità minorile e gang giovanili” realizzato dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia di Stato, presentato nella giornata di venerdì 10 maggio.

Il numero di segnalazioni di minori denunciati e/o arrestati nella città metropolitana di Bari non subisce variazioni significative dall’anno 2018 ad oggi ma, nell'ultimo anno, è aumentato del 9,98% rispetto ai 12 mesi precedenti, passando da 431 a 474. Con riferimento alla nazionalità, le segnalazioni riguardanti i minori italiani sono superiori a quelle degli stranieri per ciascun valore annuale.

Tra l’anno 2022 ed il 2023, a fronte di un aumento del 20,00% delle segnalazioni di per rapina, vi è -4,55% per quelle relative al furto ed un decremento significativo del -56,25% per quelle riguardanti il reato di estorsione.

Si registra anche un -57,89% per le segnalazioni di minori denunciati e/o arrestati per rissa e del -9,09% per percosse. In aumento del 25,86% quelle per lesioni dolose e del 10,71% per il reato di minaccia.

L’analisi delle segnalazioni di minori denunciati e/o arrestati per danneggiamento mostra come, tra il 2022 ed il 2023, le segnalazioni di minori italiani raddoppino, a fronte dell’aumento più contenuto di quelle relative ai minori stranieri (12,5%).

Infine nell’anno 2022 che nel 2023 si registrano 5 denunce o arresti per violenza sessuale: mentre nel 2022, però, 4 sono a carico di stranieri ed una a carico di un italiano, nell’anno 2023 tutte e 5 le segnalazioni attengono a minori di nazionalità italiana.