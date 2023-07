Mobili da giardino abbandonati in un cassonetto: la scena di degrado in via Fanelli

Mobili da giardino abbandonati in un cassonetto di via Fanelli. La scena di degrado urbano è denunciata dall'Amiu. "Oltre all’abbandono abusivo - sottolinea in una nota l'azienda che si occupa della gestione dei rifiuti - lasciare mobili in un cassonetto può provocare danni ai meccanismi di apertura che, se messi in tensione perché il cassonetto non si chiude, possono rompersi"

In città non si registrano solo episodi di degrado urbano, ma anche vicende positive come quella realizzata dai volontari dell'associazione 'I Custodi della bellezza' che questa mattina all'alba, in piazza Mercantile, hanno organizzato un clean up con il supporto di Amiu Puglia.

"Insieme ai nostri operatori, hanno spazzato e ripulito uno tra gli angoli più belli e frequentati della città, cuore della movida, soprattutto nelle sere d'estate - scrive Amiu Puglia sulla sua pagina facebook, riferendosi alla preziosa collaborazione dei volontari - E sabato prossimo, si ripete, ma in versione serale".

"Per un incivile che se ne infischia delle regole, ci sono sempre tanti baresi virtuosi, pronti a impegnarsi per la città", conclude Amiu Puglia.