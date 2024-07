Vigili urbani gli chiedono di non circolare con la moto sul marciapiede e li aggredisce: un arresto

Due agenti della Polizia Locale di Modugno sono stati aggrediti da un uomo nella serata tra sabato 20 e domenica 21 luglio. A darne notizia, su Facebook, è il sindaco della cittadina barese, Nicola Bonasia.

Gli agenti, in servizio per il regolare svolgimento di alcune manifestazioni, avrebbero invitato l'uomo a non circolare su un marciapiede con una moto. Quest'ultimo avrebbe invece aggredito brutalmente gli agenti. Il presunto assalitore è stato immediatamente arrestato grazie alla collaborazione tra Locale e Carabinieri.