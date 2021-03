In stato confusionale per le vie del centro abitato, anziano soccorso e accompagnato a casa dai carabinieri

E' accaduto a Modugno: ai militari l'uomo, un 77enne, ha riferito di essere in difficoltà perché non riusciva a orientarsi. Sono stati poi gli stessi carabinieri a riaccompagnarlo a casa

Girovagava in stato confusionale per le vie del centro abitato, trovandosi a passare proprio davanti alla caserma dei carabinieri. In quel momento, una donna ha notato la sua presenza in strada, e ha chiesto l'intervento dei militari. Il 77enne così è stato soccorso e accompagnato in ufficio, dove i carabinieri lo hanno tranquilizzato e assistito. E' accaduto a Modugno.

I militari sono quindi riusciti a farsi dire dove abitasse. L’uomo riferiva il suo indirizzo e spiegava che sua moglie era a casa ad aspettarlo, ma che non sapeva come raggiungere casa propria perché non riusciva ad orientarsi. A quel punto gli stessi militari lo hanno accompagnato presso la sua abitazione ove lo hanno affidato alle cure della moglie che lo attendeva con ansia e che ha ringraziato i Carabinieri.