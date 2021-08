Scoperti in una carrozzeria di campagna auto, camion ed escavatori rubati: nei guai in due

I Carabinieri hanno individuato, a Modugno, una carrozzeria al cui interno sono state rinvenute auto rubate o rapinate. Il 46enne proprietario/rappresentante della carrozzeria e suo cognato, 59enne, dovranno rispondere di ricettazione e riciclaggio in concorso.

Gli accertamenti sono scaturiti a seguito di una segnalazione riguardante un camion comprensivo di rimorchio sottratto, qualche giorno prima, nel corso di una rapina a Spinazzola. Nonostante la segnalazione collocasse il mezzo in una zona apparentemente di campagna, i militari nel giungere nel luogo indicato hanno notato che nell’area vi era una carrozzeria con dei grandi capannoni. All'interno vi era proprio il camion, al cui rimorchio vi era un escavatore, rubato a Molfetta qualche sera prima.

Ulteriori verifiche hanno consentito di rinvenire ulteriori due veicoli provento di rapina con relativo sequestro di persona, avvenuta a Palo del Colle il giorno prima, un altro camion con relativo rimorchio con a bordo un'altra escavatrice. I militari appuravano inoltre che sui mezzi in questione erano già state apposte 'targhe pulite'. I mezzi sono stati quindi restituiti ai legittimi proprietari mentre l'area è stata sequestrata.

Durante le operazioni di perquisizione, in uno dei locali veniva anche rinvenuto un pappagallo di specie protetta e del quale non vi era alcuna documentazione che ne attestasse la lecita provenienza. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri Forestali del Cites per accertare l'irregolarità del possesso del volatile denunciando per commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione il proprietario dell’officina.