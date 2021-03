In cinque a bere birra nel locale violando i divieti della zona rossa: scatta la chiusura di un circolo di tifosi

I Carabinieri hanno effettuato numerosi controlli, a Modugno e dintorni, per verificare il rispetto delle normative anti Covid e in particolare dei divieti in zona rossa. Oltre 300 i servizi eseguiti con 38 multe elevate a seguito di violazioni delle prescrizioni in vigore.

I controlli sono stati estesi anche alle attività commerciali e ai tanti circoli privati: in particolare, i militari hanno sanzionato con la chiusura per cinque giorni di un circolo di tifosi nel quartiere Cecilia del Comune di Modugno. All'interno sono state trovate cinque persone scoperte a bere birra in barba alle regole imposte dalla zona rossa. In precedenza analoghi controlli erano stati effettuati a Bari, con una persona arrestata, e a Toritto, dove è stato chiuso un pub.