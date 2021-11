Spaccia nonostante sia agli arresti domiciliari: hashish e cocaina in casa, 22enne finisce in carcere

I Carabinieri hanno arrestato a Modugno un 22enne, già noto alle Forze dell'Ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonostante fosse agli arresti domiciliari. I militari, nel corso di controlli, avevano notato un via vai di gente nella zona dell'abitazione del giovane.

Giunti nell'appartamento, il 22enne ha consegnato spontaneamente una bustina in plastica, a chiusura ermetica, contente 1,3 grammi di hashish, che aveva addosso e un borsello con 5 cipolline da mezzo grammo di cocaina e due pezzi di hashish per un peso complessivo di grammi 28. I controlli con il cane antidroga Walley hanno consentito di rinvenire in cucina, occultato in un cassetto tra i canovacci, un altro pezzo di hashish, assieme ad un bilancino di precisione e al 205 euro in contanti di piccolo taglio, ritenuta il provento dell’illecita attività di spaccio. Il tutto è statop sequestrato, assieme ai 2 telefonini posseduti dl 22enne, condotto in carcere a Bari.