Esplode petardo, gravemente ferito 13enne: ricoverato in prognosi riservata, amputata una mano

Un ragazzo di 13 anni ha riportato gravi ferite a causa dell'esplosione di un petardo. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì nella villa comunale di Modugno. Il ragazzino, come riporta l'Ansa, dopo essere stato sottoposto a due interventi chirurgici, è ricoverato in terapia intensiva, in prognosi riservata, al Policlinico di Bari. L'esplosione gli ha causato la perdita di una mano e di parte del braccio.

Secondo quanto ricostruito finora, il 13enne era in compagnia di amici quando avrebbe trovato il petardo nel cortile di un immobile disabitato. Lo avrebbe quindi preso e portato nella villa, cercando di accenderlo e rimanendo gravemente ferito.