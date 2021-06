Fanno esplodere fuochi d'artificio in piazza per "festeggiare un compleanno", ma sul posto arrivano i carabinieri: nei guai due giovani a Modugno

Un compleanno "con il botto", con tanto di fuochi d'artificio fatti esplodere abusivamente in piazza. I festeggiamenti 'fuori legge', però, non sono sfuggiti ai carabinieri di Modugno, che alla prima esplosione si sono attivati per individuare la zona interessata, recandosi sul posto.

Così i militari sono arrivati nella centralissima piazza De Amicis, dove due ragazzi sono stati sorpresi a far esplodere i fuochi, a loro dire per festeggiare un compleanno. Fortunatamente non sono stati provocati danni a cose o a persone, ma la condotta messa in essere, oltre che svolta in un luogo non idoneo, ha messo a serio rischio l’incolumità dei locali abitanti, oltre che dei due soggetti.

I militari pertanto, dopo aver fatto allontanare gli 'spettatori' dal luogo dell’accensione degli artifici pirotecnici ed essersi accertati che l’area fosse sicura, hanno proceduto a sequestrare le batterie di fuochi d’artificio appena esplose e ad identificare i due giovani, che sono stati deferiti alla competente Autorità Giudiziaria, perché responsabili del reato di accensioni ed esplosioni pericolose.