Venditore del mercato vittima di furto, ladri rubano tenda da sole appena installata nel box: carabinieri la ritrovano

E' accaduto a Modugno. Il commerciante, amareggiato per aver subito un danno dopo un investimento fatto con grande sacrificio, ha chiesto aiuto ai militari, che sono riusciti in breve tempo a ritrovare la refurtiva, denunciando per ricettazione un 46enne

Acquistata con tanti sacrifici nonostante le difficoltà della ripartenza post Covid, quella tenda da sole avrebbe dovuto abbellire la sua bancarella, nel mercato di Modugno. E invece l'operatore, un venditore di frutta secca, si è ritrovato con un'amara sorpresa: qualcuno, nella notte, aveva smontato e rubato la tenda installata sul suo box.

I fatti risalgono ad alcuni giorni fa, quando il commerciante, ancora incredulo, si è presentato di primo mattino in caserma per denunciare l'accaduto. Ai militari ha anche confidato la sua amarezza e disperazione per il danno subito, in un momento di certo non facile per chi ha un'attività economica che ha subito i contraccolpi del Covid.

Ricevuta la denuncia i carabinieri si sono messi subito all’opera setacciando i quartieri e le palazzine della città dove si presumeva potesse essere stata nascosta. Nel giro di qualche giorno, i militari sono quindi riusciti a intuire dove potesse essere finita la tenda. Ieri mattina è scattata una perquisizione a casa di un 46enne modugnese, volto noto ai militari. A casa e in un box di sua pertinenza non hanno trovato nulla; tuttavia i militari erano certi che nascondesse qualcosa. Hanno quindi aperto altri garage anche ubicati nelle palazzine adiacenti a quella dove il 46enne vive, e in uno di questi, sempre nella disponibilità dell’uomo hanno trovato la tenda da sole.

La refurtiva è stata quindi recuperata e restituita al commerciante che era felice e quasi commosso. Per i carabinieri, il suo “grazie per quello che avete fatto e per avermi aiutato” è il più prezioso dei riconoscimenti.