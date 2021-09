Tenta furto nell'ex Om Carrelli a Modugno: catturato pregiudicato 65enne ricercato da mesi

Un pregiudicato 65enne, ricercato dallo scorso giugno, è stato arrestato dai Carabinieri per aver tentato un furto negli stabilimenti della ex Om Carrelli, a Modugno. I militari sono intervenuti a seguito di una segnalazione che indicava persone nel complesso industriale.

All'interno è stato individuato il 65enne che era giunto lì con la sua auto (guidata senza patente né assicurazione) e girovagava alla ricerca di qualcosa da portare via. Successivamente è stato condotto dai Carabinieri in caserma e identificato: in quel momento i militari hanno realizzato che il 65enne fosse ricercato, dovendo scontare la pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione per violazione alle misure di prevenzione alle quali era stato sottoposto e furti commessi nella provincia di Bari tra il 2014 e il 2018.

L'uomo è stato quindi condotto nel carcere di Bari: dovrà rispondere di tentato furto aggravato e guida senza patente mentre il veicolo da lui condotto è stato sottoposto a sequestro ai fini della confisca.