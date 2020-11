In sette nel garage a giocare a calciobalilla durante il coprifuoco: multati sette giovani

I Carabinieri hanno multato a Modugno 7 giovani di circa 20 anni, scoperti in un garage a giocare a calcioballilla. Per tutti è scattata la sanzione per non aver rispettato il divieto di distanziamento sociale, e l’obbligo di permanenza di casa durante il coprifuoco. Per cinque di loro, originari di Bari, è arrivata anche la multa per aver infranto il divieto di spostamento tra i comuni, previsto dall'allerta arancione covid.

Altri controlli sono avvenuti anche a Grumo Appula dove i Carabinieri della locale Stazione hanno scoperto in un’agenzia scommesse 9 persone tra cui il titolare, due soci e 6 avventori che non avrebbero rispettato le norme sul distanziamento sociale. Tutti sono stati multati.

Il titolare è stato anche sanzionato per aver violato la normativa che stabilisce lo stop delle attività di sale scommesse.