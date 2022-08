Incendio a Modugno, fiamme in un capannone alla zona industriale: vigili del fuoco sul posto

Incendio alla zona industriale di Modugno. Le fiamme stanno interessando il capannone di un'azienda che si occupa della realizzazione di impianti meccanici. Sul posto, per domare le fiamme, sono al lavoro i vigili del fuoco. Non è chiaro, al momento, quale parte della struttura sia stata interessata dalle fiamme, né si conoscono le cause del rogo, che dovranno essere accertate, così come l'entità dei danni. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono presenti i carabinieri di Modugno.