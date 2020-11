Sorpresi a posizionare sassi sui binari, giovanissimi bloccati dai carabinieri: denunciati i genitori

Sorpresi di sera, intorno alle 21, a posizionare sassi sui binari, nella stazione ferroviaria di Modugno. Un gesto pericolosissimo, quello che quattro giovanissimi - una 15enne, due 12enni e un 13enne (questi ultimi non imputabili vista l'età) - stavano compiendo quando i carabinieri del Nucleo radiomobile di Modugno sono intervenuti sul posto. Ad avvertire i militari, al comando del capitano Corrado Quarta, è stato un macchinista in transito, che si è accorto della presenza dei ragazzi lungo la linea. Allarmati innanzitutto per l'incolumità dei giovani, i carabinieri sono quindi arrivati sul posto, scoprendo che in realtà i ragazzi avevano posizionato sui binari una lunga fila di sassi.

I quattro hanno ammesso la responsabilità dell'azione, mostrandosi allo stesso tempo incosapevoli della gravità del loro gesto derivante dal rischio di esporre a pericolo non solo la loro stessa incolumità, ma anche quella dei viaggiatori che si trovavano sui convogli in transito.

Messa in sicurezza la linea ferroviaria, i minori sono stati accompagnati in caserma al fine di rintracciare i rispettivi genitori, i quali sono stati denunciati "per abbandono di minori o persone incapaci". Si è anche scoperto che tre dei ragazzi provenivano da Bari mentre uno è originario di Modugno, pertanto sono anche scattate le multe per non aver rispettato il distanziamento sociale e per il divieto di allontanarsi dal comune di residenza. La sanzione di 400 euro sarà comminata a carico dei loro genitori.

Al termine delle attività, la 15enne - unica imputabile vista l'età - è stata segnalata alla Procura dei Minori, per attentato alla sicurezza dei trasporti.