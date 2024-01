Docente scomparsa a Modugno: ritrovata senza vita in un casolare

Le Forze dell'Ordine hanno rinvenuto, in un casolare nelle campagne di Modugno, il corpo senza vita di Giulia Maffei, insegnante 57enne della scuola media 'Casavola' della cittadina barese, di cui non si avevano notizie dal 3 gennaio scorso. Lo riporta l'Ansa.

Sul luogo del ritrovamento sono giunti i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale. Non è esclusa, per gli inquirenti, l'ipotesi di un gesto estremo da parte della 57enne. A denunciare la scomparsa della docente erano stati i suoi familiari. Anche la comunità cittadina si era mobilitata per il suo ritrovamento attraverso appelli sui social.