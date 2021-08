Muore in un incidente negli Stati Uniti, Modugno piange Agostino Ruccia: "Eri una persona speciale"

"La vita è ingiusta, non meritavi questo", "Modugno perde un grande uomo e un cittadino modello", "Il gigante buono, una persona speciale", "Un grande uomo e papà, un incredibile sognatore e una grande fonte di ispirazione". Sono tantissimi, sui social, i messaggi di cordoglio della comunità modugnese per la scomparsa di Agostino Ruccia, originario di Modugno, morto in un incidente avvenuto negli Usa.

Ruccia, ex titolare dell'agriturismo 'Il Petraro', da qualche anno si era trasferito negli Stati Uniti con la moglie e i due figli. Gestiva un food truck, 'Il Petraro Pizza Truck'. Agostino è deceduto in seguito a un incidente stradale: secondo alcune ricostruzioni riportate sui social, sarebbe stato travolto mentre si trovava in sella alla sua moto. Per aiutare la sua famiglia con le spese mediche, era stata anche lanciata una raccolta fondi.

Tanti lo ricordano per il suo carattere buono e gentile, per la sua educazione e attenzione al prossimo. Agostino era anche uno sportivo, e tra i tanti messaggi di cordoglio, c'è anche quello sulla pagina Fb della Navy Seals Bari: "Oggi tutto il Football Americano Pugliese si stringe attorno alla famiglia del nostro Fratello Ruccia Agostino, venuto a mancare prematuramente all'affetto dei propri cari e di tutti gli amici che lo hanno conosciuto. Oggi abbiamo perso tutti quanti un Fratello ,una persona buona che non si è mai risparmiata fuori e dentro il campo. Il suo ricordo resterà vivo per sempre nei nostri cuori, perchè era in grado di entrare nel cuore di tutte le persone che lo hanno conosciuto.

Riposa in pace Fratello". E ancora, il messaggio sulla pagina dei Velites Softair Bari: "Con grande sgomento e tristezza apprendiamo della morte per incidente di un amico di tutti i Velites, Agostino Ruccia. Condoglianze alla famiglia da parte del direttivo associativo, ma soprattutto da parte dei ragazzi della ASD Velites a cui Agostino ha sempre dimostrato sostegno ed amicizia sincera. Grazie di tutto Ago, riposa in pace".

(foto Fb)