Frutta e verdura vendute in strada senza autorizzazioni: ambulanti abusivi sanzionati a Modugno, merce sequestrata

Frutta e verdura vendute in strada, in pieno centro a Modugno, ma senza autorizzazioni. Due ambulanti sono stati sanzionati a Modugno nell'ambito dei controlli antiabusivismo effettuati dai carabinieri della locale Compagnia.

Il primo a finire nel mirino dei militari un uomo del luuogo che, in pieno centro abitato, davanti ad altre attività commerciali, occupava - come accertato dai carabinieri - abusivamente il suolo pubblico con il suo motocarro, vendendo ortaggi, frutta e verdura. Sottoposto a controllo, l'uomo è risultato privo di qualsiasi licenza. A quel punto è scattata la sanzione amministrativa di oltre cinquemila euro e il sequestro di tutta la merce esposta in vendita, il cui peso è stato stimato in 440 chili. Essendo tutti generi alimentari di facile deperibilità, gli stessi sono stati immediatamente devoluti ad un ente benefico che fornisce assistenza, anche alimentare, ai più bisognosi.

I controlli sono poi proseguiti e il giorno dopo, un altro abusivo, di Bitonto, è stato controllato nella zona della centralissima piazza Garibaldi. Anche lui alla verifica è risultato sprovvisto di ogni genere di autorizzazione, inoltre, era anche privo di assicurazione RCA, per cui, oltre al sequestro della merce stimata in altri 500 chili, e la sanzione amministrativa di oltre cinquemila euro è scattato anche il sequestro amministrativo del veicolo. Anche in questo caso gli alimenti sottoposti a sequestro sono stati devoluti ad un ente benefico.

I controlli per contrastare l'abusivismo commerciale - fanno sapere i carabinieri - continueranno a tutela dei commercianti regolari e anche dei consumatori.