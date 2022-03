Minacce e rapina al gestore di una sala scommesse a Modugno, definitive le condanne: sei in carcere

Gli ordini di carcerazione, emessi dalla Procura Generale della Corte d’Appello di Bari, sono stati eseguiti dai carabinieri: dei sei destinatari, uno era in libertà, altri due ai domiciliari, e tre si trovavano già in carcere per altra causa