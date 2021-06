Beccato in strada con un 'cliente', in casa dosi di cocaina pronte per lo spaccio: pusher arrestato per la seconda volta in 20 giorni

Meno di tre settimane prima era già stato arrestato dai carabinieri per spaccio, e sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Nei giorni scorsi, i carabinieri lo hanno sorpreso nuovamente in compagnia di un 'cliente', rinvenendo nella sua abitazione diverse dosi di cocaina.

Ai domiciliari è finito a Modugno un 20enne del luogo. Un equipaggio della Sezione Operativa, che percorreva una via non molto distante dalla caserma, ha notato il 20enne mentre parlava stando sul marciapiede, con un altro giovane - anche lui noto alle forze dell'ordine - che invece era seduto all’interno di una utilitaria.

I due ragazzi, alla vista dei militari in borghese, si sono abbassati, quasi a volersi nascondere: un movimento che ha subito insospettito i carabinieri, che si sono fermati e hanno proceduto al loro controllo.

Apparentemente è sembrato tutto in regola, ma l’anomalo incontro e quel movimento fatto dai due ha lasciato intuire che avessero potuto disfarsi di qualcosa, gettandola sotto l’autovettura. E infatti, spostando il veicolo sul quale si trovava il 22enne, è stata rinvenuta una cipollina di cocaina del peso di 0,25 grammi.

Così è scattata una perquisizione domiciliare a casa di entrambi e proprio nell'abitazione del 20enne, all’interno di un cassetto della scrivania della sua camera da letto, è stato rinvenuto un involucro contenente ben 51 cipolline in cellophane, sigillate, contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, per fattura identiche a quella trovata sotto l’autovettura.

In totale sono stati sequestrati 17 grammi di cocaina suddivisi in 52 dosi, e la somma contante di 15 euro, ritenuta il provento della cessione della cipollina rinvenuta per terra poco prima, anche perché nulla invece è stato trovato in casa del 22enne, che evidentemente era andato nei pressi dell’abitazione del ventenne per acquistare la sostanza.

Droga e soldi sono stati sequestrati, il ragazzo è finito in manette e sottoposto agli arresti domiciliari, ove resterà a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.