Furto d'auto 'a spinta' in pieno giorno, i ladri in azione e la richiesta di aiuto in un video: "Chiamate la polizia"

Tutto si consuma in pochi secondi, in pieno giorno: i malviventi riescono a spostare la Bmw parcheggiata per poi portarla via grazie a un'altra auto di grossa cilindrata, con la ormai famigerata tecnica del furto 'a spinta'. Tutto sotto gli occhi di un uomo (non è chiaro se un passante, o lo stesso proprietario dell'auto) che riprende la scena con un cellulare, urlando per richiamare l'attenzione di qualcuno, e chiedendo ripetutamente di "chiamare la polizia".

Le immagini dell'episodio, avvenuto in mattinata alla zona industriale di Modugno, sono subito diventate virali sui social. Sul posto, per il furto dell'auto, sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito tutti gli elementi utili a ricostruire l'accaduto.