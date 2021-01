Positivo al Covid, ma girava in auto per le strade del centro cittadino: 59enne beccato dai carabinieri

E' accaduto a Mola: l'uomo, un 59enne operatore ecologico, è stato denunciato per la violazione della quarantena obbligatoria. Con i carabinieri si è giustificato dicendo di "essere uscito per una passeggiata"

Era positivo al Covid, ma, violando la quarantena obbligatoria, si aggirava in auto per le strade del centro cittadino, a Mola. L'uomo, un 59enne operatore ecologico, è stato però beccato dai carabinieri durante un controllo. Con i militari si è giustificato limitandosi a dire di "essere uscito per una passeggiata". per l'uomo è dunque scattata la denuncia.

Nel corso degli stessi controlli anticovid, sempre a Mola, sono stati sanzionati per assembramento otto individui, segnalati alla locale Prefettura altri 5 per uso personale di sostanze stupefacenti ed elevate 44 contravvenzioni al codice della strada.